184 вызова за сутки: МЧС обратилось к казахстанцам

На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 124 вызова, при которых спасли и эвакуировали 118 человек.
В связи с этим Министерство по ЧС обратилось к казахстанцам с просьбой быть осторожнее.
«МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!».
По состоянию на 10:00 субботы, 10 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 15 участках автодорог республиканского значения в восьми областях.
Участок трассы «Самара — Шымкент» в Актюбинской области продолжают очищать от снежных заносов. Работы продолжаются с 4 февраля.