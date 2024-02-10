184 вызова за сутки: МЧС обратилось к казахстанцам

«МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!».