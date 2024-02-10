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Наряды милиции будут дежурить на избирательных участках в Беларуси

С 19 февраля белорусская милиция переходит на усиленный вариант несения службы.
Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 19 февраля 2024 года, белорусская милиция переходит на усиленный вариант несения службы. Как пишет БелТА, об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Александр Купченя.

Он отметил, что на усиленный режим сотрудники МВД перейдут именно с 19 февраля, то есть за день до старта досрочного голосования, которое начнется в Беларуси с 20 февраля и продлится по 24 февраля.

Александр Купченя добавил, что охрану общественного порядка на территориях, прилегающих к избирательным участкам, будут обеспечивать не только милиционеры, но и члены добровольных дружин, БРСМ.