Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы привезут в Беларусь

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Ковчег с частицами пояса Пресвятой Богородицы и мощей ее родителей — праведных Иоакима и Анны — доставят сегодня в Минск, сообщили в БПЦ.
Пояс Пресвятой Богородицы является одной из величайших христианских святынь, его частица на вечном хранении находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а самая большая часть Пояса — на Афоне.
«По церковному преданию Святая Богородица собственноручно сшила этот пояс и передала незадолго до своего Успения Святому апостолу Фоме», — рассказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Игорь Васько на пресс-конференции в Минске.
В православной иконографии есть иконы, посвященные этому событию. Как правило, на них Богородица облачена в пурпурное одеяние, она в окружении ангелов передает Святому Фоме длинный тонкий пояс.
По словам протоирея Игоря Васько, самое известное место, где находится частица пояса Пресвятой Богородицы, это Ватопедский монастырь на Афоне.
«В 2011 году часть пояса была передана в Россию, тогда посчитали, что к святыне прикоснулось около 3,5 миллиона верующих. Люди приходили, молились, просили о помощи, было зафиксировано очень много чудес», — сказал священник.
Он отметил, что принесение святыни в пределы БПЦ проходит по благословению митрополита Вениамина.
«10 февраля в 16:00 мы встречаем святыню в кафедральном Свято-Духовом соборе», — отметил священник.
В свою очередь руководитель паломнического отдела БПЦ протоиерей Александр Ширитон отметил, что встреча святыни начнется соборным служением в кафедральном храме во главе с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом вся Беларуси Вениамином.
«Программа пребывания пояса и святых мощей Анны и Иакима рассчитана на срок более месяца, по 19 марта», — сказал он.
По словам священнослужителей, Богородица явила много чудес, исцеляла разные телесные и душевные недуги.
На пресс-конференции было отмечено, что святыня будет находиться в Минске и в Сретенье Господне. Также в эти дни БПЦ проведет много мероприятий с молодежью, в том числе с участием митрополита Вениамина.