Оперативная помощь: в 2023 году московские дорожные спасатели совершили 950 выездов

Кроме того, с 2017 года в столице работает дорожный патруль ЦОДД. 30 экипажей круглосуточно патрулируют город и приходят на помощь водителям, а также оказывают содействие городским службам. В 2023-м его сотрудники помогли на дороге более 41 тысячи раз, а с начала этого года — уже свыше 2,6 тысячи раз.