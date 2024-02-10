Оперативная помощь: в 2023 году московские дорожные спасатели совершили 950 выездов

За 2023 год специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги» совершили 950 выездов, чтобы оперативно помочь пострадавшим на дорогах. Из них 600 раз спасатели отправлялись на места дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, они тушили возгорания и ликвидировали последствия обрушения дорожных конструкций. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Основная задача аварийно-спасательного формирования — ликвидация последствий ДТП и обеспечение безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Всего в городе работает шесть постов, расположенных в шести административных округах, недалеко от станций метро «Ховрино», «Щелковская», «Красногвардейская», «Ясенево», «Кунцевская», «Строгино».
В арсенал дорожного спасателя входит гидравлический инструмент, необходимый, например, для извлечения пострадавших из поврежденного автомобиля, дыхательный аппарат, комплект энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы для химической и радиационной разведки, средства оказания первой медицинской помощи и другие инструменты.
Подразделения дежурят круглосуточно. Каждая смена состоит из четырех спасателей и диспетчера. Выезды координируют вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов.
Аварийно-спасательное формирование на базе ГБУ «Автомобильные дороги» работает с 2015 года. Все его специалисты проходят обучение у московских спасателей.
Кроме того, с 2017 года в столице работает дорожный патруль ЦОДД. 30 экипажей круглосуточно патрулируют город и приходят на помощь водителям, а также оказывают содействие городским службам. В 2023-м его сотрудники помогли на дороге более 41 тысячи раз, а с начала этого года — уже свыше 2,6 тысячи раз.