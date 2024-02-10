Как можно бесплатно пролечиться у стоматолога по ОСМС

Как рассказали в пресс-службе Фонда медстрахования на официальном сайте, на стоматологическую помощь для населения по ОСМС планируется выделить 34 млрд тенге. Так, для начала, отмечается, что в плановом и экстренном порядке стомпомощь оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам.
Также в экстренном порядке ее могут получить:
- ветераны ВОВ;
- лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп;
- получатели адресной социальной помощи;
- пенсионеры по возрасту;
- пациенты с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
- неработающие лица, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом первой группы с детства, а также многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».
При этом плановая стомпомощь — это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и десен. В нее входят регулярные осмотры, профилактические процедуры, лечение кариеса, удаление зубного налета и камня и другие процедуры.
Экстренная помощь может оказываться как на амбулаторном уровне в виде консультативно-диагностической помощи, так и в стационарных условиях. Сюда входят лечение осложненного кариеса, пульпита, периодонтита, альвеолита, невралгии, неврита, острых форм стоматита, удаление сложного зуба, вскрытие абсцесса и другие процедуры.
Отмечается, что если по результатам осмотра стоматолог принял решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его по скорой в больницу Показаниями для экстренной госпитализации являются острые или обострение хронических одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний или травмы челюстно-лицевой области, кровотечения и неотложные состояния, требующие экстренной помощи.
В пресс-службе Фонда рассказали, что ортодонтическая помощь оказывается детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей от 6 до 12 лет с различными видами зубочелюстных аномалий.
В частности, детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с различными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съемного аппарата (ортодонтическая пластинка). Направление из поликлиники не требуется. Стомпомощь можно получить как в стоматологическом кабинете при поликлиниках, так и в частных клиниках, заключивших договор с Фондом соцмедстрахования.
Актуальный перечень можно найти на официальном сайте Фонда fms.kz и по номеру 1414.
Кроме того, при наличии консультативного листа от стоматолога участковый врач по месту прикрепления может выдать направление на дополнительные обследования. В рамках ОСМС оплачивается аппликационная, проводниковая, инфильтративная анестезия.
Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет. Также на вопрос об отмене ОСМС в Казахстане из-за жалоб ответила зампремьера. Между тем ранее в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход. Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. Однако эксперты выступили против повышения взносов. В начале года экс-глава Минздрава Ажар Гиният тоже заявляла, что не поддерживает предложение расформировать Фонд социального медстрахования. На днях новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане «нельзя ни в коем случае».