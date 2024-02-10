Как можно бесплатно пролечиться у стоматолога по ОСМС

Напомним, недавно Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет. Также на вопрос об отмене ОСМС в Казахстане из-за жалоб ответила зампремьера. Между тем ранее в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход. Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. Однако эксперты выступили против повышения взносов. В начале года экс-глава Минздрава Ажар Гиният тоже заявляла, что не поддерживает предложение расформировать Фонд социального медстрахования. На днях новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане «нельзя ни в коем случае».