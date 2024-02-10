Ростовчан предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

В Ростове и в области в субботу, 10 февраля, вечером, а также ночью обещают сильный туман и гололед. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на Гидрометцентр.
В воскресенье, 11 февраля, погода не улучшится. В эти дни водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, парковать автомобили только на парковочных площадках.
— Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, в этих местах быть особенно осторожными, — говорится в официальном сообщении.
Пешеходам также рекомендуют быть особенно осторожными и переходить дорогу только в разрешенных местах.