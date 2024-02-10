На севере Петербурга в 375 домах пропало отопление

В Калининском районе закончены работы по переключению потребителей зоны теплоснабжения Пискарёвской котельной на Гражданскую и Северомуринскую. Накануне вечером там отключили отопление в 375 домах.
Как сообщала накануне «Фонтанка», на холодные батареи пожаловались жители улицы Софьи Ковалевской. Позже выяснилось, что в Пискарёвской котельной по Шафировскому проспекту, 10, около половины восьмого вечера 9 февраля обнаружился дефект магистральной тепловой сети — предположительно, длиной 800 мм. Он стал причиной ограничений теплоснабжения в 375 зданиях.
Чтобы жители не оставались без теплоснабжения, около полуночи 10 февраля, дома, которые обслуживает котельная на Шафировском, переключили на другие — Гражданскую и Северомуринскую.
«Это означает, что горячее водоснабжение и центральное отопление для жителей будет подаваться по резервной схеме в допустимых значениях», — сообщили изданию в ГУП «ТЭК», добавив, что «ремонт магистральной трубы, который может длиться сутки, не скажется на теплоснабжении жителей района».
Ранее в Ленобласти задержали замглавы администрации Ивангородского городского поселения Алексея Сыровского — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего многие жители города остались без тепла, а кое-где и без горячей воды.