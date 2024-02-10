На севере Петербурга в 375 домах пропало отопление

«Это означает, что горячее водоснабжение и центральное отопление для жителей будет подаваться по резервной схеме в допустимых значениях», — сообщили изданию в ГУП «ТЭК», добавив, что «ремонт магистральной трубы, который может длиться сутки, не скажется на теплоснабжении жителей района».