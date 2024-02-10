На территории Краснодарского края продолжается потепление

Регион находится в северной периферии антициклона. Осадков не ожидается, ветер прогнозируется порывистый, со скоростью до 12 метров в секунду. Однако он не помешает расти температуре воздуха.
Днем 10 февраля потеплеет до +18 градусов Цельсия. Также продолжит расти атмосферное давление и практически приблизится к норме — 758 мм рт.ст.
Напомним, рицинский реликтовый нацпарк открыли для посещения после снегопада. На протяжении двух дней сотрудники парка ликвидировали сошедшие в четырех местах лавины. С использованием техники расчистили дорогу от поваленных деревьев, камней и снега.
Мы писали, набережные и пляжи в Сочи открыли после шторма. Однако доступ на гальку все еще ограничен в связи с сохраняющимся волнением моря.