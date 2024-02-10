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ГАИ в Минске займется проверкой такси

Столичные госавтоинспекторы с 9 по 14 февраля проведут комплекс профилактических мероприятий под названием «Такси», сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Источник: Смартпресс

Сотрудники столичной ГАИ во время рейдов с участием Транспортной инспекции и других контролирующих органов проверят водителей, которые перевозят пассажиров автомобилями такси.

Для снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений ПДД ГАИ проконтролирует соблюдение требований действующего законодательства таксистами, использующими средства электросвязи и интернет.

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию автомобилей и правилам перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Особенно наказываться будет перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности в транспортных средствах, оборудованных такими удерживающими устройствами.