Погода в Петербурге плавно меняется, синоптики обещают изморозь и слабый ветер

Антициклон над Петербургом становится слабее 10 февраля, в субботу в небе появятся облака. Существенно теплее не станет.
Как сообщает Гидрометцентр, днем в городе до −11, слабый ветер и изморозь. Также ожидается переменная облачность, существенных осадков, напротив, не будет.
Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщает, что влияние актициклона постепенно ослабевает, а значит, облаков станет больше. «При этом температурные показатели ожидаются на 5−6° ниже положенного по климату», — добавил синоптик.
В воскресенье до −10, в понедельник до −8.