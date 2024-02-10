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Погода в Петербурге плавно меняется, синоптики обещают изморозь и слабый ветер

В Петербурге постепенно теплеет.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 62% 757 мм рт. ст. +9°

Антициклон над Петербургом становится слабее 10 февраля, в субботу в небе появятся облака. Существенно теплее не станет.

Как сообщает Гидрометцентр, днем в городе до −11, слабый ветер и изморозь. Также ожидается переменная облачность, существенных осадков, напротив, не будет.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщает, что влияние актициклона постепенно ослабевает, а значит, облаков станет больше. «При этом температурные показатели ожидаются на 5−6° ниже положенного по климату», — добавил синоптик.

В воскресенье до −10, в понедельник до −8.