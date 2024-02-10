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В выходные в регионе прогнозируют до +5°C и смешанные осадки

К понедельнику в Калининградской области ожидается потепление.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 62% 757 мм рт. ст. +9°

В выходные в Калининградской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. По сведениям Гидрометцентра, днем в субботу, 10 февраля, столбик термометра поднимется до +2°C, в воскресенье, 11 февраля, — до +5°C. Согласно этому прогнозу, в оба дня будет облачная погода, пройдут небольшие дожди.

В Калининградском ЦГМС прогнозируют +1°C и смешанные осадки в субботу. В воскресенье ожидается +3°C и небольшой дождь. Прогноз «Нового Калининграда» по температуре совпадает с этими данными.

В ночные часы в регионе похолодает до +1°C. К понедельнику в регионе ожидается потепление. Ночью 12 февраля синоптики прогнозируют +3… +4°C, днем — +6… +8°C.