В выходные в регионе прогнозируют до +5°C и смешанные осадки

В выходные в Калининградской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. По сведениям Гидрометцентра, днем в субботу, 10 февраля, столбик термометра поднимется до +2°C, в воскресенье, 11 февраля, — до +5°C. Согласно этому прогнозу, в оба дня будет облачная погода, пройдут небольшие дожди.