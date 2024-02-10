Как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев

«Утром, после уменьшения концентрации мелатонина, становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня (повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное). Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям. Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья», — указали в Минздраве.