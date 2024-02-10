Смена часового пояса — как это может отразиться на здоровье

Организм человека в течении суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.