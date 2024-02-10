В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

В ведомстве напомнили, что чаще всего лавины сходят со склонов, крутизна которых превышает 30 градусов, если склон не имеет кустарников и деревьев. На склонах крутизной более 45 градусов лавины сходят при каждом снегопаде.
Мы писали, на горнолыжном курорте в Сочи 8 февраля сошла лавина. Снежная лавина сошла на «Альпике».
Ранее сообщалось, в горах Сочи сноубордист чуть не погиб под вызванной им лавиной. Во время спуска райдер зашел за ограничительные вешки и спровоцировал обрушение снежного карниза. Это вызвало лавину. Сноубордиста спасло, что были очевидцы произошедшего, кроме того, над поверхностью снега торчала его рука. Мужчину успели откопать живым.