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В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

В период с 11 до 13 февраля в горах региона, начиная с отметки 1000 метров над уровнем моря, лавиноопасно.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 62% 757 мм рт. ст. +9°

В ведомстве напомнили, что чаще всего лавины сходят со склонов, крутизна которых превышает 30 градусов, если склон не имеет кустарников и деревьев. На склонах крутизной более 45 градусов лавины сходят при каждом снегопаде.

Мы писали, на горнолыжном курорте в Сочи 8 февраля сошла лавина. Снежная лавина сошла на «Альпике».

Ранее сообщалось, в горах Сочи сноубордист чуть не погиб под вызванной им лавиной. Во время спуска райдер зашел за ограничительные вешки и спровоцировал обрушение снежного карниза. Это вызвало лавину. Сноубордиста спасло, что были очевидцы произошедшего, кроме того, над поверхностью снега торчала его рука. Мужчину успели откопать живым.