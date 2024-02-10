В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Ранее сообщалось, в горах Сочи сноубордист чуть не погиб под вызванной им лавиной. Во время спуска райдер зашел за ограничительные вешки и спровоцировал обрушение снежного карниза. Это вызвало лавину. Сноубордиста спасло, что были очевидцы произошедшего, кроме того, над поверхностью снега торчала его рука. Мужчину успели откопать живым.