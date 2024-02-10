В Ташкенте студенты устроили дискотеку у памятника Алишеру Навои — видео

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором студенты Ташкентского госуниверситета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои отмечают 583-ю годовщину со дня рождения великого поэта Алишера Навои, организовав дискотеку у подножия его памятника.
Глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров раскритиковал поведение студентов. Он призвал привлечь студентов к административной ответственности по статье 64 КоАО (Нарушение правил охраны и использования объектов материального культурного наследия). Согласно данной статье, студентам грозит штраф до 50 БРВ (17 млн сумов).