В Ташкенте студенты устроили дискотеку у памятника Алишеру Навои — видео

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором студенты Ташкентского госуниверситета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои отмечают 583-ю годовщину со дня рождения великого поэта Алишера Навои, организовав дискотеку у подножия его памятника.