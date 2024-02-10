Донские энергетики устраняют последствия непогоды в Ростовской области

В ночь на 10 февраля из-за мокрого снега и дождя аварии произошли в населенных пунктах западных и восточных районов региона. Сейчас специалисты работают в Цимлянском, Волгодонском, Красносулинском, Дубовском, Зимовниковском, Усть-Донецкком, Октябрьском, Заветинском районах.