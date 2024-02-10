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Донские энергетики устраняют последствия непогоды в Ростовской области

Ростовская область, 10 февраля 2024. DON24.RU. Донские энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой. Об этом сообщают «Россети Юг».

В ночь на 10 февраля из-за мокрого снега и дождя аварии произошли в населенных пунктах западных и восточных районов региона. Сейчас специалисты работают в Цимлянском, Волгодонском, Красносулинском, Дубовском, Зимовниковском, Усть-Донецкком, Октябрьском, Заветинском районах.

«В восстановительных работах задействованы 27 бригад энергетиков ростовского филиала компании “Россети Юг”: более 60 специалистов и 32 единицы спецтехники, в том числе высокопроходимой», — говорится в сообщении.

Для обеспечения дончан электроэнергией подвозят и подключают резервные источники питания.

ЖКХ