Донские энергетики устраняют последствия непогоды в Ростовской области

В ночь на 10 февраля из-за мокрого снега и дождя аварии произошли в населенных пунктах западных и восточных районов региона. Сейчас специалисты работают в Цимлянском, Волгодонском, Красносулинском, Дубовском, Зимовниковском, Усть-Донецкком, Октябрьском, Заветинском районах.
«В восстановительных работах задействованы 27 бригад энергетиков ростовского филиала компании “Россети Юг”: более 60 специалистов и 32 единицы спецтехники, в том числе высокопроходимой», — говорится в сообщении.
Для обеспечения дончан электроэнергией подвозят и подключают резервные источники питания.