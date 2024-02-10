Прощание с главой федерации карате Санкт-Петербурга пройдет в воскресенье

«Завтра, 11 февраля, прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2. Церемония прощания на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января… начнется ориентировочно в 15 часов», — информирует стрелковый клуб в своем Telegram-канале.
СУСК по Ленобласти в пятницу сообщило, что на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы найдено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, также работавшего тренером по стрельбе, с огнестрельным ранением головы. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Накануне спортивная федерация карате Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента организации Виталия Конева.
Конев возглавлял федерацию карате Петербурга с 2013 года, являлся мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером федерации практической стрельбы.