Прощание с главой федерации карате Санкт-Петербурга пройдет в воскресенье

СУСК по Ленобласти в пятницу сообщило, что на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы найдено тело президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга, также работавшего тренером по стрельбе, с огнестрельным ранением головы. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Накануне спортивная федерация карате Санкт-Петербурга сообщила о смерти президента организации Виталия Конева.