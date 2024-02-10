В Беларуси изменили условия выплаты бонусов и премий руководителям

Теперь годовой бонус руководителям госорганизаций и компаний с государственной долей собственности сократили до 5% чистой прибыли. Общая сумма не должна превышать 12 окладов. Ранее он мог быть до 10%.
Однако сейчас размер этого бонуса могут увеличить за каждый выполненный повышенный целевой или дополнительный показатель.
У руководителей могут быть и краткосрочные бонусы. Их общая сумма не должна превышать трех окладов в расчете за месяц, а удельный вес должен быть не менее 80% от общего размера.
В документе уточнили и то, как будут выплачивать матпомощь на оздоровление. Теперь ее можно получить, если человек берет даже часть отпуска. Как правило, такая матпомощь составляет не более двух окладов и не более 0,5 общего тарифного оклада в течение календарного года.
Документ вступает в силу с 11 февраля. Он не касается показателей и размеров премий, краткосрочных бонусов за отчетные периоды 2023 года.