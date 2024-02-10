В Беларуси изменили условия выплаты бонусов и премий руководителям

В документе уточнили и то, как будут выплачивать матпомощь на оздоровление. Теперь ее можно получить, если человек берет даже часть отпуска. Как правило, такая матпомощь составляет не более двух окладов и не более 0,5 общего тарифного оклада в течение календарного года.