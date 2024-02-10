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МЧС Башкирии предупредило об опасности на дорогах

Завтра, 11 февраля, в республике на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, ночью и утром туман с видимостью 500−1000 метров.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Также в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −20°, днем −11,-16°.