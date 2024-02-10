МЧС Башкирии предупредило об опасности на дорогах

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −20°, днем −11,-16°.
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −25,-30°, местами до −20°, днем −11,-16°.