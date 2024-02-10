В Ташкентской области открылся Green University

Учеба осуществляется на основе государственного гранта и платного договора по принципу «наука-образование-производство». Начиная с первого курса студентам предлагают стажировки в промышленных и научных центрах, а магистры могут продолжить обучение по ведущим специальностям и пройти стажировку в ведущих зарубежных компаниях.