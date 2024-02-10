В Молдове подтвержден третий с начала года случай кори

Сообщается, что малыш не был привит от кори, так как не достиг допустимого для вакцинации возраста. Согласно Национальному календарю прививок, в Молдове вакцина против кори вводится тремя дозами: в 12 месяцев, 6−7 лет и 15−16 лет.