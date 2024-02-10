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В Молдове подтвержден третий с начала года случай кори

В Молдове подтвержден еще один случай кори, у пятимесячного малыша.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Третий случай кори подтвержден в Молдове, информацию представили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

Уточняется, что заболевание выявлено у пятимесячного малыша из Кишинева. Речь идет о ввозе заболевания в Молдову, отметили в НАОЗ.

«Ребенок вместе с родителями находился с 11 по 24 января в Румынии. В настоящее время малыш госпитализирован и проходит лечение», — отметили в агентстве.

Сообщается, что малыш не был привит от кори, так как не достиг допустимого для вакцинации возраста. Согласно Национальному календарю прививок, в Молдове вакцина против кори вводится тремя дозами: в 12 месяцев, 6−7 лет и 15−16 лет.

Первый случай кори в стране подтвердили в январе, заболел ребенок из Оргеевского района. Второй случай был диагностирован у 17-летнего жителя Яловенского района.

В 2023 году в Молдове выявили три случая кори, а на протяжении 2021 и 2022 годов не было зарегистрировано ни одного.