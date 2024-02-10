Электроснабжение на Степногорской ТЭЦ восстановлено — Минэнерго

«По информации ТЭЦ, 10 февраля в 13.27 произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК, в 14.07 восстановлена подача электроэнергии, в 14.15 началась растопка пятого энергетического котла и водогрейного котла, в 14.20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО “Степногорск Теплотранзит” запускает насосы», — сообщили в акимате.