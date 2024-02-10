Электроснабжение на Степногорской ТЭЦ восстановлено — Минэнерго

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. В настоящее время электроснабжение Степногорской ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В сообщении отмечается, что технологических нарушений нет, а выработка тепла снизилась из-за отключения линии электропередачи АО «KEGOC».
«Для исключения нарушения теплоснабжения потребителей организована циркуляция сетевой воды. По данному факту начато расследование комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Степногорске на местной ТЭЦ отключилось электричество, из-за чего горожане оказались без тепла, сообщили в городском акимате.
«По информации ТЭЦ, 10 февраля в 13.27 произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК, в 14.07 восстановлена подача электроэнергии, в 14.15 началась растопка пятого энергетического котла и водогрейного котла, в 14.20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО “Степногорск Теплотранзит” запускает насосы», — сообщили в акимате.
Также в акимате попросили жителей сохранять спокойствие и верить только официальным источникам информации.