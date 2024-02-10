В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. России стоит начать работать над привлечением в страну трудовых мигрантов из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Об этом заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начали выглядеть более привлекательными.
«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — рассказала она.
В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, их можно привлечь повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова.
В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН.