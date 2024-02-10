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В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов

Там также отметили, что в целом приток мигрантов оказывает положительное влияние на российскую экономику.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. России стоит начать работать над привлечением в страну трудовых мигрантов из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Об этом заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начали выглядеть более привлекательными.

«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — рассказала она.

В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, их можно привлечь повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова.

В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН.