В Минтруда напомнили, как ИП оплатить взносы в ФСЗН

При этом перерывы нужно подтвердить документально. В таком случае ИП должны до 31 марта предоставить бумаги в территориальные органы ФСЗН. Также это можно сделать в личном кабинете плательщика взносов на корпоративном портале ФСЗН. С этого года там можно работать без электронной подписи. Однако это только в том случае, если взносы уплачиваются за себя или за менее чем пять сотрудников.