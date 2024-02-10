В Минтруда напомнили, как ИП оплатить взносы в ФСЗН

Если в работе был перерыв, то сумму страхового взноса можно рассчитать с помощью специального калькулятора.
При этом перерывы нужно подтвердить документально. В таком случае ИП должны до 31 марта предоставить бумаги в территориальные органы ФСЗН. Также это можно сделать в личном кабинете плательщика взносов на корпоративном портале ФСЗН. С этого года там можно работать без электронной подписи. Однако это только в том случае, если взносы уплачиваются за себя или за менее чем пять сотрудников.
На начало прошлого года на учете в ФСЗН было более 347 тыс. физлиц, которые платят страховые взносы за себя. Среди них 98,7% — ИП, 0,6% — адвокаты и 0,2% — нотариусы.
С февраля приложение ФСЗН скачали 280 тыс. белорусов. Зачем оно нужно?