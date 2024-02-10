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В Омской области ожидается сильное похолодание до −30 °С

На воскресенье, 11 февраля, синоптики прогнозируют — 16…- 21 градусов, а в северных районах до −27 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Омск

Как отмечает Обь-Иртышский УГМС, ожидается ветер 5−10 м/с в отдельных районах 14 м/с. Местами ожидается снег и гололед, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

12 февраля в области днем температура будет держаться на отметке −12…-17 градусов, при прояснении опустится −30 градусов. Кроме того, местами по области пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.

На понедельник, 13 февраля, прогнозируют ночью — 20…- 25 градусов при прояснении до −30 градусов. Дневная температура прогнозируется около — 10…- 15.

Ранее мы писали, что из-за штормового предупреждения дорожные службы Омска будут работать в усиленном режиме.