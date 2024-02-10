В Омской области ожидается сильное похолодание до −30 °С

Как отмечает Обь-Иртышский УГМС, ожидается ветер 5−10 м/с в отдельных районах 14 м/с. Местами ожидается снег и гололед, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.
12 февраля в области днем температура будет держаться на отметке −12…-17 градусов, при прояснении опустится −30 градусов. Кроме того, местами по области пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.
На понедельник, 13 февраля, прогнозируют ночью — 20…- 25 градусов при прояснении до −30 градусов. Дневная температура прогнозируется около — 10…- 15.
Ранее мы писали, что из-за штормового предупреждения дорожные службы Омска будут работать в усиленном режиме.