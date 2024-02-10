Более 2,3 тыс. дорожных рабочих убирают снег в Астане

АЛМАТЫ, 10 фев — Sputnik. С утра 10 февраля в снегоуборочных работах задействовано более 2,3 тыс. дорожных рабочих коммунальных служб города. На уборку улиц и тротуаров Астаны от снега и наледи выехало более 1,6 тыс. единиц спецтехники, передает пресс-служба городского акимата.
В сообщении отмечается, что в ночь с 9 на 10 февраля из столицы вывезли более 48 тыс. кубометров снега, что равно объему более 3,4 тыс. большегрузов.
С начала зимнего периода почти 309 тыс. рейсов вывезли на снежные полигоны 4,2 млн кубометров снега.
Ранее сообщалось, что аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы в связи с буранами. Глава города заявил, что’пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу".
МЧС в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий настоятельно рекомендует:
не выезжать в дальние поездки;
населению, проживающему в сельской местности, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния;
не выезжать за пределы населенных пунктов;
не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;
по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.