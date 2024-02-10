Новосибирца в шортах и майке заметили на «Лыжне России»

Соревнования проходили 10 февраля по традиционной схеме, где дети 6−8 лет пробежали 500 метров, участники 9−18 лет — 5 километров, а старше 18 лет — 10 километров. Кроме того, члены правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы пробежали 2024 метра. Эта традиция уже существует в течение 10 лет и символизирует год проведения соревнований.