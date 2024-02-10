В Волгограде снег будет валить еще двое суток

Волгоград вторые сутки засыпает снегом, и, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, снег не закончится ни сегодня, ни завтра. 10 февраля с неба будет сыпать без перерыва. В ночь и утром в воскресенье, 11 февраля, осадки только усилятся. При этом в последний выходной сохранится минусовая погода, поэтому таять сугробы не будут — все же потрудиться придется коммунальным службам.
Понедельник, 12 февраля начнется с потепления. Днем будет до +3 градусов, по\этому город снова начнет тонуть в лужах и грязи, на следующий день, во вторник, и вовсе потеплеет до +6. Стоит подготовить резиновые сапоги.
Мэрия сообщает, что на борьбу с сугробами во дворах и на тротуарах вышли почти 1800 дворников, и количество людей с лопатами готовы увеличить.