В Волгоградской области родились Анас, Нам Зыонг, Михилена и Чичек

Самыми распространенными женскими имена стали уже по традиции Ева, Мария, Василиса, София, Варвара и Полина. Также в январе родилось немало девочек, для которых мамы и папы выбирали такие имена как Алиса, Дарья, Кира, Милана, Анна, Валерия, Вероника, Виктория и Ульяна.