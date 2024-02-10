В Волгоградской области родились Анас, Нам Зыонг, Михилена и Чичек

Мальчиков волгоградские родители чаще всего называли Михаилами, Александрами, Артемами, Кириллами и Максимами. Также были популярны имена Матвей, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Андрей, Арсений, Лев и Роман.
Самыми распространенными женскими имена стали уже по традиции Ева, Мария, Василиса, София, Варвара и Полина. Также в январе родилось немало девочек, для которых мамы и папы выбирали такие имена как Алиса, Дарья, Кира, Милана, Анна, Валерия, Вероника, Виктория и Ульяна.
А что касается редких имен, то в начале 2024 года волгоградцы разошлись не на шутку. В области появились мальчики с именами Александър, Алексий, Анас, Дени, Дэниэль, Леонард, Лионель, Лука, Матин, Нам Зыонг, Ратмир, Рудик, Светозар, Соломон, Экрем, Юстин и Ян.
Не отставали и родители девочек. Для дочек они выбирали такие запоминающиеся имена: Аделия, Алекса, Алинель, Богдарья, Бэлла, Валенсия, Гулара, Даария, Илурия, Латвина, Лукерья, Мелания, Мелисса, Миа, Милада, Михилена, Риана, Снежана, Эльза и Чичек.