В Казани вторую встречу с Екатериной Мизулиной отменили

Вторая встреча с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в Казани отменилась по техническим причинам, а именно из-за аварии канализации.
«Пожалуйста, не мерзните на улице. Еще приеду и в следующий раз обязательно увидимся. Я вас люблю», — написала Мизулина в telegram-канале, посвященному ее встречам.
Изначально встреча должна была пройти в полилингвальном комплексе «Адымнар», однако из-за большого количества желающих ее перенесли на более крупную площадку в КЦ «Московский».
Напомним, первая встреча прошла 9 февраля. Перед вход в КСК «УНИКС», где проходило мероприятие, образовалась очередь.