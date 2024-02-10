В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова

Шаметов известен участием в создании таких фильмов, как «Gunoh», «Zarb», «Achchiq hayot», «Qalbaki dunyo». Кроме того, в качестве клипмейкера он снял десятки клипов для Райхон, Лолы, Шохрухона, Мунисы Ризаевой, группы «Афруз» и для других известных певцов узбекской эстрады..