Атмосферное давление в Челябинске на фоне похолодания будет стремительно расти

Так, по данным синоптиков, днем 10 февраля барометры показывали 733 мм ртутного столба, к вечеру поднялись до 735 мм при норме 742 мм.
«В течение суток атмосферное давление повысится до 745 мм», — сообщается на сайте регионального ЦГМС.
Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов.
В Челябинске в воскресенье при переменной облачности без существенных осадков, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью минус 20−22, завтра днем — 11−13 градусов.
Напомним, с 19.00 11 февраля до того же времени 12 февраля в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше возможен смог, действует предупреждение о НМУ первой степени, также известный как режим «черного неба».