В Казани за 10 дней февраля выпала месячная норма осадков

На сегодня около 80% дворовых территорий уже пригодны для пешеходов и транспорта. Также устранена проблема вывоза мусора, которая образовалась после январских снегопадов. Сейчас особую проблему представляет образование наледи и сосулек на крышах зданий из-за потепления в начале февраля. Также возникают трудности с вывозом снега в небольших дворах, где уже нет места для его размещения из-за накопившихся сугробов высотой несколько метров. Однако и оттуда снег постепенно будет вывезен, пообещали в исполкоме.