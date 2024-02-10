В Казани за 10 дней февраля выпала месячная норма осадков

Новая погодная стихия накрыла столицу Татарстана, когда город только начал восстанавливаться после январских снегопадов. Об очистке города от снега рассказал замглавы горисполкома Игорь Куляжев.
Он отметил, что дорожные рабочие и техника в последние несколько недель работают в усиленном режиме. Ежедневно в уборке города участвует около 800 работников и порядка 1 тысячи единиц техники.
Куляжев также сообщил о трудностях, с которыми сталкиваются рабочие. Только за последние несколько дней оставили работу 10% механизаторов. Чтобы выполнить поставленные задачи, исполком старается привлечь дополнительные технику и рабочие руки.
Основные магистрали города уже очищены от снега. Потихоньку начали чистить внутриквартальные проезды и близлежащие поселки.
Стоит отметить, что текущий год стал самым снежным за последнее время. В ведомстве отметили значительное увеличение вывозимого снега: за последние три недели уже вывезли 830 тысяч тонн, в то время как в предыдущие годы его было порядка 900 тысяч тонн за весь год.
На сегодня около 80% дворовых территорий уже пригодны для пешеходов и транспорта. Также устранена проблема вывоза мусора, которая образовалась после январских снегопадов. Сейчас особую проблему представляет образование наледи и сосулек на крышах зданий из-за потепления в начале февраля. Также возникают трудности с вывозом снега в небольших дворах, где уже нет места для его размещения из-за накопившихся сугробов высотой несколько метров. Однако и оттуда снег постепенно будет вывезен, пообещали в исполкоме.