Бастрыкин поручил проверить общественника, требующего переделать Родину-мать

Как стало известно из соцсетей, житель Республики Башкортостан, находясь в Волгограде, опубликовал видео, в котором содержались высказывания об оскорблении чувств верующих.
В настоящее время следственные органы СК по региону проводят доследственную проверку.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Буравцову Д. В. доложить о ходе проверки.
Напомним, накануне житель Башкортостана Расул Ахияретдинов опубликовал видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовал изменить вид скульптуры «Родина-мать». Мужчина заявил, что пообщался с представителями мусульманского духовенства и Русской православной церкви и пришел к выводу, что никого из них якобы не устраивает внешний вид монумента.
Однако в тот же день уфимец записал второй видеоролик, в котором взял свои слова назад и извинился перед волгоградцами и ветеранами за свою инициативу.