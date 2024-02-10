В Татарстане снизились рождаемость и смертность

Несмотря на всеобщую убыль населения, она не такая значительная, как в 2022 году. За 2023 год численность населения Татарстана сократилась на 5770 человек. Этот показатель составил −1,6 на 1000 населения, что меньше, чем в предыдущем году, когда этот показатель был равен −2.