В Татарстане снизились рождаемость и смертность

Показатель рождаемости снизился на 1,1% и составил 9,1 на 1000 населения.
В республике также отмечается снижение числа смертей. За 11 месяцев 2023 года ушло из жизни 38,9 тысяч человек, в то время как в предыдущем году этот показатель был равен 40,9 тысяч. Таким образом, смертность снизилась на 4,5% и составила 10,7 на 1000 населения.
Не менее радостным является снижение показателя младенческой смертности. За год число таких случаев уменьшилось на 11 или на 3% и составило 107.
Несмотря на всеобщую убыль населения, она не такая значительная, как в 2022 году. За 2023 год численность населения Татарстана сократилась на 5770 человек. Этот показатель составил −1,6 на 1000 населения, что меньше, чем в предыдущем году, когда этот показатель был равен −2.