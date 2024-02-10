На Алтае произошло землетрясение магнитудой 5

«Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4», — говорится в карточке сейсмособытия.
Также добавляется, что землетрясение произошло в 08:24 UTC (11:24 мск), интенсивность в эпицентре составила 6,4.
В свою очередь, региональное управление МЧС по Республике Алтай в своем Telegram-канале уточнило, что эпицентр землетрясения находился на границе Усть-Канского и Шебалинского районов, в горной местности недалеко от территории Казахстана. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.