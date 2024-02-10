В Свердловской области составили список лучших больниц

Представители Общественного совета Минздрава Свердловской области составили свой рейтинг лучших больниц. В их числе, как частные, так и государственные клиники. Список был составлен по итогу работы в 2023 году. Комиссия учитывала такие показатели как, наличие сайта, доступность информации. Также оценивались условия оказания медпомощи. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.