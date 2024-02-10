В Свердловской области составили список лучших больниц

Представители Общественного совета Минздрава Свердловской области составили свой рейтинг лучших больниц. В их числе, как частные, так и государственные клиники. Список был составлен по итогу работы в 2023 году. Комиссия учитывала такие показатели как, наличие сайта, доступность информации. Также оценивались условия оказания медпомощи. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.
Максимальные отметки в 100 баллов получили учреждения: Ирбитская стоматология, клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», лечебно-оздоровительный комплекс Северского трубного завода и частная больница «Медико-санитарнаячасть».
Далее, отметку в 99 баллов получил частный медицинский центр «УГМК-здоровье».
В список лучших и набравших 98 баллов вошли стоматология Талицы, частная клиника «Медицинские технологии», а также поликлиника «РЖД-Медицина» в Красноуфимске. В рейтинг включили реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле.
По данным Департамента, эксперты оценивали 78 медицинских центров, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Также учитывали 53 государственных учреждения и 25 частных клиник.