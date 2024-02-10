Массовый уход студентов с выступления Мизулиной опровергли в КФУ

Сообщения ряда СМИ о массовом уходе студентов с выступления члена Общественной палаты РФ, главы ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной опровергли в Казанском федеральном университете.
«Несколько студентов действительно покинули зал “УНИКСа” после окончания основной части мероприятия, что абсолютно никак не сказалось на настроении гостей и слушателей, а также на наполняемости зала. Всего мероприятие посетили более одной тысячи человек», — цитирует РИА Новости представителя КФУ.
В вузе уточнили, что освободившиеся места тут же заняли те студенты, которым в начале встречи не хватило мест в зале. К тому же гости и спикер сделали множество видео и фото, свидетельствующих о том, что зал был полон во время встречи.
Напомним, в соцсетях писали, что на встрече с Екатериной Мизулиной в КФУ образовались огромные очереди.