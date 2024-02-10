Воронежцев ожидает потепление до +8 градусов

В Воронежской области во вторник, 13 февраля, местами по региону потеплеет до +8 градусов. Синоптики прогнозируют облачность и небольшие, местами умеренные дожди. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья во вторник, 13 февраля, столбики термометров покажут максимум +5 градусов. Ожидаются осадки.
РИА «Воронеж» писало, что на выходных в областном центре под влиянием гребня антициклона ожидается морозная погода. В столице Черноземья может похолодать до −14 градусов.