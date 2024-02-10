Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Рыбакина встретилась на корте со второй ракеткой России Людмилой Самсоновой (15-й номер WTA). Игра завершилась победой казахстанской теннисистки в трех сетах с общим счетом 6:0, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.