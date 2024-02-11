Певцу Иракли снова отказали во въезде в Молдавию

Российскому певцу Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) во второй раз отказали во въезде в Молдавию, сообщают местные Telegram-каналы. С аналогичной проблемой музыкант столкнулся в конце декабря прошлого года.
Иракли должен был выступить в одном из ночных клубов Кишинева, но не смог пересечь границу, поскольку «не соответствовал условиям въезда». Артист заявил, что причина отказа «ничтожная», поэтому он намерен обратиться в суд.
«Мы планируем через суд решать вопрос, потому что причина отказа ничтожная. Я общался с адвокатами, мы планируем подать в суд и бороться за свои права», — сообщил он.
В первый раз, когда певца не пустили в страну, он назвал произошедшую ситуацию «политическими играми» и возмутился, что из-за этого должны страдать артисты и зрители.
Иракли добавил, что пограничники, не впустившие его в Молдавию в конце прошлого года, попросили не обижаться и возвращаться в свою страну. Причину отказа они не объяснили.