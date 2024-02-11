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Какой сегодня день: 11 февраля

Этот день является 42-м в григорианском календаре, до конца года остается 324 дня.
Источник: Агентство «Москва»

Знаете ли вы, что ежегодно 11 февраля отмечается Всемирный день больного? О том, чем еще ознаменовано 11 февраля, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 11 февраля

В 1697 году император Петр I разрешил продажу табака в Российской империи.

В 1809 году американский инженер Роберт Фултон запатентовал пароход.

В 1980 году состоялась премьера легендарного фильма режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

В 2016 году было объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.

11 февраля также отмечается Международный день женщин и девочек в науке.

Кто родился 11 февраля

Белорусский художник Наполеон Орда (1807−1883).

Изобретатель Томас Эдисон (1847−1931).

Писатель Виталий Бианки (1894−1959).

Актриса Любовь Орлова (1902−1975).

Писатель и сценарист Сидни Шелдон (1917−2007).

Актер Лесли Нильсен (1926−2010).

Дизайнер Мэри Куант (1934−2023).

Актер Бёрт Рейнольдс (1936−2018).

Хоккеисты Борис Майоров (1938) и Евгений Майоров (1938−1997).

Актриса Дженнифер Энистон (1969).

Актер Дэмиэн Льюис (1971).

Комик Тимур Батрутдинов (1978).

Теннисист Даниил Медведев (1996).

11 февраля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Лаврентия, а также всех святых, которые связаны с Екатеринбургской епархией.

Именины

11 февраля именины у Якова, Юлиана, Леонтия, Романа, Игнатия, Константина, Герасима, Ивана и Дмитрия.

11 февраля в народном календаре

Про этот день на Руси говорили так: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет». Обязательным пунктом 11 февраля было наблюдение за луной: если луна росла, то всю первую половину следующего месяца будет такая погода, как в этот день.

Преподобному Лаврентию молились люди, у которых проблемы с глазами, люди верили, что святой исцелял от слепоты.