Какой сегодня день: 11 февраля

Знаете ли вы, что ежегодно 11 февраля отмечается Всемирный день больного? О том, чем еще ознаменовано 11 февраля, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 11 февраля
В 1697 году император Петр I разрешил продажу табака в Российской империи.
В 1809 году американский инженер Роберт Фултон запатентовал пароход.
В 1980 году состоялась премьера легендарного фильма режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
В 2016 году было объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
11 февраля также отмечается Международный день женщин и девочек в науке.
Кто родился 11 февраля
Белорусский художник Наполеон Орда (1807−1883).
Изобретатель Томас Эдисон (1847−1931).
Писатель Виталий Бианки (1894−1959).
Актриса Любовь Орлова (1902−1975).
Писатель и сценарист Сидни Шелдон (1917−2007).
Актер Лесли Нильсен (1926−2010).
Дизайнер Мэри Куант (1934−2023).
Актер Бёрт Рейнольдс (1936−2018).
Хоккеисты Борис Майоров (1938) и Евгений Майоров (1938−1997).
Актриса Дженнифер Энистон (1969).
Актер Дэмиэн Льюис (1971).
Комик Тимур Батрутдинов (1978).
Теннисист Даниил Медведев (1996).
11 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Лаврентия, а также всех святых, которые связаны с Екатеринбургской епархией.
Именины
11 февраля именины у Якова, Юлиана, Леонтия, Романа, Игнатия, Константина, Герасима, Ивана и Дмитрия.
11 февраля в народном календаре
Про этот день на Руси говорили так: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет». Обязательным пунктом 11 февраля было наблюдение за луной: если луна росла, то всю первую половину следующего месяца будет такая погода, как в этот день.
Преподобному Лаврентию молились люди, у которых проблемы с глазами, люди верили, что святой исцелял от слепоты.