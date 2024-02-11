«Волочаевские дни» прогремели на подступах к Хабаровску

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» прошел у подножия сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка-1 Еврейской автономной области. Проводился фестиваль Хабаровским региональным отделением ООД «Поисковое движение России» при грантовой поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этот раз мероприятие собрало 3 тысячи посетителей и более 50 членов военно-исторических клубов.
— Мы участвуем в мероприятии уже пятый год. И с каждым разом фестиваль становится все масштабнее и масштабнее. Если раньше это было больше мероприятие для своих, то сейчас здесь очень много посетителей и особенно детей. Очень приятно, что у людей есть интерес к истории Дальнего Востока, — сообщил реконструктор из военно-исторического клуба «Приморский Бастион» По словам организаторов фестиваля, в этом году его посетили жители Хабаровского края, ЕАО, Приморского края и Амурской области. А участие в реконструкции приняли даже представители военно-исторических клубов из Саратовской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
— В этом году благодаря тесному взаимодействию со штабом Восточного военного округа были сделаны хорошие пиротехнические эффекты. Они нам выделили человека который занимался их организацией, — сообщила пресс-секретарь фестиваля Татьяна Васильченко. Военные не только помогли с организацией взрывов, ощущавшихся даже в «зрительном зале» за периметром поля реконструкции, но и накормили посетителей настоящей «солдатской кашей» и горячим чаем.
По традиции кульминацией мероприятия стала реконструкция одного из боев Волочаевской битвы.
Напомним, что в феврале 1922 года у сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка-1 проходили ожесточенные бои между народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией. Сама битва стала переломным моментом в Гражданской войне на Дальнем Востоке и приблизила ее завершение.