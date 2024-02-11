«Волочаевские дни» прогремели на подступах к Хабаровску

— Мы участвуем в мероприятии уже пятый год. И с каждым разом фестиваль становится все масштабнее и масштабнее. Если раньше это было больше мероприятие для своих, то сейчас здесь очень много посетителей и особенно детей. Очень приятно, что у людей есть интерес к истории Дальнего Востока, — сообщил реконструктор из военно-исторического клуба «Приморский Бастион» По словам организаторов фестиваля, в этом году его посетили жители Хабаровского края, ЕАО, Приморского края и Амурской области. А участие в реконструкции приняли даже представители военно-исторических клубов из Саратовской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).