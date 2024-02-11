На горнолыжном комплексе «Хехцир» в Хабаровске починили подъемник

На строительство комплекса инвестор — ООО «ЦИТ»‎ — потратил более 17 млрд рублей. Предполагалось, что он станет точкой притяжения для туристов в Хабаровском крае. Но с момента запуска — перед новым, 2024 годом — на нем постоянно происходят ЧП. Регулярно ломается подъемник, один раз с него даже пришлось вызволять застрявших спортсменов.