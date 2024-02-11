На горнолыжном комплексе «Хехцир» в Хабаровске починили подъемник

Как сообщила администрация комплекса, теперь все работает в штатном режиме.
Несколько дней на горнолыжке спортсменам был доступен только пеший подъем на склоны. Не работала и техника: выравнивать склон и добавлять оснежение начали только вчера.
На строительство комплекса инвестор — ООО «ЦИТ» — потратил более 17 млрд рублей. Предполагалось, что он станет точкой притяжения для туристов в Хабаровском крае. Но с момента запуска — перед новым, 2024 годом — на нем постоянно происходят ЧП. Регулярно ломается подъемник, один раз с него даже пришлось вызволять застрявших спортсменов.
Проблем добавляют и гости комплекса. Один раз администрация не досчиталась скамеек. Как их вынесли с вершины — не сообщили.