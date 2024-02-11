В Красноярском крае гололед и изморозь могут спровоцировать серьезные аварии

Опасная обстановка сохраняется и в центральных районах региона. В ГИБДД «КП»-Красноярск сообщили, что дорожная ситуация постоянно меняется вместе с погодой. Водителям советуют не превышать скорость, увеличить дистанцию до едущих впереди машин и избегать рискованных маневров. Автополицейские напоминают об этом не только водителям легковушек, но и дальнобойщикам: через радиоволну, которой те пользуются.