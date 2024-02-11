В Красноярском крае гололед и изморозь могут спровоцировать серьезные аварии

Погодные «качели» со скачками за сутки температуры воздуха с уверенного «плюса» на «минус», а также прошедший снегопад и усилившийся гололед привели к ухудшению ситуации не только на дорогах Красноярского края.
В МЧС по региону жителей предупредил об ожидаемом утром и днем 11 февраля в южных районах края гололедно-изморозевом отложении. И, соответственно, повышении вероятности возникновения ЧС, сбоев систем жизнеобеспечения, обрывов линий связи и электропередач. Спасатели призывают быть осторожными на трассах из-за повышения риска ДТП. На тротуарах тоже будет скользко, невнимательные пешеходы могут упасть и получить травмы.
Опасная обстановка сохраняется и в центральных районах региона. В ГИБДД «КП»-Красноярск сообщили, что дорожная ситуация постоянно меняется вместе с погодой. Водителям советуют не превышать скорость, увеличить дистанцию до едущих впереди машин и избегать рискованных маневров. Автополицейские напоминают об этом не только водителям легковушек, но и дальнобойщикам: через радиоволну, которой те пользуются.