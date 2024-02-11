День книгодарения пройдет в детской библиотеке Хабаровска

14 февраля в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина пройдет интерактивно-познавательная программа в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» (0+). Мероприятие, организовано при поддержке Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Хабаровского края.
В Международный день книгодарения дети станут исследователями и отправятся со сказочными героями в занимательное путешествие по необычному и удивительному миру книг. Ребята познакомятся с книжными выставками, ответят на вопросы литературных викторин.
Мероприятия состоятся 14 февраля в 10:00, 12:00, 15:00 по адресу: ул. Ленинградская, д. 25, Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина. Для организованных групп (учащиеся 1−4 классов) предусмотрена предварительная запись.
Кроме того, к акции присоединятся и другие библиотеки Хабаровского края.