День книгодарения пройдет в детской библиотеке Хабаровска

14 февраля в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина пройдет интерактивно-познавательная программа в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» (0+). Мероприятие, организовано при поддержке Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Хабаровского края.

В Международный день книгодарения дети станут исследователями и отправятся со сказочными героями в занимательное путешествие по необычному и удивительному миру книг. Ребята познакомятся с книжными выставками, ответят на вопросы литературных викторин.

В этот день в библиотеке будет организована акция книгообмена. На стойке регистрации у читателей примут в дар новые и уже прочитанные книги в хорошем состоянии. Взамен можно получить другое приглянувшееся издание.