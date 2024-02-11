CDC признал бесполезность масок — фейк

Впервые заявления о том, что CDC признало бесполезность масок, стали распространять пользователи из Германии. Они ссылались на публикацию на официальной странице CDC в Facebook*, в которой говорилось о том, что тканевые маски не защищают от частиц пепла и дыма, возникающих во время лесных пожаров. Почти сразу же пользователи заявили, что частицы дыма по размеру гораздо больше вирусов в целом и коронавируса SARS-CoV-2 в частности, а значит, маска не спасает и от них.
На самом деле такие рассуждения ошибочны, поскольку вирусы не распространяются сами по себе. Они передаются с каплями слюны и выдыхаемой влаги, которые в свою очередь могут прикрепляться к частичкам пыли. Задержать такого рода частицы маски вполне способны.
Более того, смысл ношения тканевых масок заключается еще и в том, чтобы аэрозольные частицы, выдыхаемые зараженным человеком, оседали на надетой на него маске, а не распространялись вокруг него вместе с частичками пыли.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что CDC не заявляло о бесполезности масок для защиты от COVID-19. В ведомстве лишь сообщили, что тканевые маски не защищают от частиц дыма и пепла во время крупных пожаров. Все остальное додумали сами пользователи, однако их догадки оказались неверны. Вирусы распространяются не сами по себе, а вместе с частичками слюны и выдыхаемой влаги, что позволяет маскам довольно эффективно задерживать их.
Напомним, 9 февраля в масочный режим вернули в Казахстане в целях профилактики коронавирусной инфекции и кори.
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