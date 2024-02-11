CDC признал бесполезность масок — фейк

Из всего этого можно сделать вывод о том, что CDC не заявляло о бесполезности масок для защиты от COVID-19. В ведомстве лишь сообщили, что тканевые маски не защищают от частиц дыма и пепла во время крупных пожаров. Все остальное додумали сами пользователи, однако их догадки оказались неверны. Вирусы распространяются не сами по себе, а вместе с частичками слюны и выдыхаемой влаги, что позволяет маскам довольно эффективно задерживать их.