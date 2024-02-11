Ещё одну ледовую переправу открыли в Хабаровском крае

Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю района имени Полины Осипенко взяли на учёт ещё одну ледовую переправу. Это уже пятая ледовая дорога, открытая в этом сезоне. Она пролегла в устье реки Нимелен по направлению автодороги между районным центром и селом Владимировка. Её протяженность составила 370 метров, а грузоподъёмность — 15 тонн.