Ещё одну ледовую переправу открыли в Хабаровском крае

В районе Полины Осипенко пятая ледовая переправа признана безопасной и допущена к эксплуатации, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю района имени Полины Осипенко взяли на учёт ещё одну ледовую переправу. Это уже пятая ледовая дорога, открытая в этом сезоне. Она пролегла в устье реки Нимелен по направлению автодороги между районным центром и селом Владимировка. Её протяженность составила 370 метров, а грузоподъёмность — 15 тонн.
Собственник и обслуживающая организация провели контрольные проверки толщины и состояния ледового покрова. На основании представленных актов данная ледовая дорога признана безопасной. В соответствии с требованиями безопасности имеются: спасательный пост, закреплена техника для расчистки полотна, установлены дорожные знаки, ограничительные вехи, информационные стенды с памятками по безопасности, определен режим работы и порядок проезда техники.
Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание жителей региона, что выезжать на водоемы безопасно только в местах специально оборудованных переправ, где организован постоянный контроль над состоянием ледового покрова. Передвигаться в других местах опасно для жизни!