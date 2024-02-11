В Омске болельщики «ХК Сибирь» нарисовали на снегу огромную надпись в честь команды

Напомним, сегодня, 11 февраля, в 17:00 состоится матч «Авангарда» и «Сибири». Ночью из Новосибирска выехали автобусы с фанатами, а некоторые поклонники едут в Омск на поезде. По словам болельщиков «Сибири», они разместятся не только в гостевом секторе, но и в других частях омской арены.