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В Омске болельщики «ХК Сибирь» нарисовали на снегу огромную надпись в честь команды

Матч новосибирского клуба против «Авангарда» состоится 11 февраля.
Источник: Соцсети

В Омск прибыли болельщики новосибирской хоккейной команды «Сибирь». Рядом с «G-Drive Ареной», за бывшим гипермаркетом OBI они выложили надпись в честь команды на снегу. Фотография появилась в телеграм-канале новосибирского клуба.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в 17:00 состоится матч «Авангарда» и «Сибири». Ночью из Новосибирска выехали автобусы с фанатами, а некоторые поклонники едут в Омск на поезде. По словам болельщиков «Сибири», они разместятся не только в гостевом секторе, но и в других частях омской арены.

Для ХК «Сибирь» матч с омскими «ястребами» станет практически решающим. Новосибирская команда борется за попадание в плей-офф, однако в настоящее время отстаёт от восьмого места на два очка.

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