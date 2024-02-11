В Омске болельщики «ХК Сибирь» нарисовали на снегу огромную надпись в честь команды

В Омск прибыли болельщики новосибирской хоккейной команды «Сибирь». Рядом с «G-Drive Ареной», за бывшим гипермаркетом OBI они выложили надпись в честь команды на снегу. Фотография появилась в телеграм-канале новосибирского клуба.
Напомним, сегодня, 11 февраля, в 17:00 состоится матч «Авангарда» и «Сибири». Ночью из Новосибирска выехали автобусы с фанатами, а некоторые поклонники едут в Омск на поезде. По словам болельщиков «Сибири», они разместятся не только в гостевом секторе, но и в других частях омской арены.
Для ХК «Сибирь» матч с омскими «ястребами» станет практически решающим. Новосибирская команда борется за попадание в плей-офф, однако в настоящее время отстаёт от восьмого места на два очка.