Здесь бьется сердце города: Кировский район Ростова-на-Дону отмечает 88 лет

Историю этой земли можно вести с 1389 года, когда появилось первое письменное упоминание об этой территории. Тогда из Москвы в Царьград ехал митрополит Пимен и оставил запись в дневнике. В переводе с дневнерусского она выглядит так: «Везде голые необозримые пустыни: нет ни селений, ни людей, одни дикие звери, … лебеди, орлы, гуси и журавли парили непрестанно над нами…».