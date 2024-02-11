Здесь бьется сердце города: Кировский район Ростова-на-Дону отмечает 88 лет

От переулка Газетного до Театрального проспекта, от Левбердона до улицы Нансена — все это сердце донской столицы, Кировский район. И 11 февраля самый центр Ростова-на-Дону отмечает свое 88-летие.
ОТ ПУСТЫННЫХ СТЕПЕЙ ДО ГОРОДА ПЯТИ МОРЕЙ.
Историю этой земли можно вести с 1389 года, когда появилось первое письменное упоминание об этой территории. Тогда из Москвы в Царьград ехал митрополит Пимен и оставил запись в дневнике. В переводе с дневнерусского она выглядит так: «Везде голые необозримые пустыни: нет ни селений, ни людей, одни дикие звери, … лебеди, орлы, гуси и журавли парили непрестанно над нами…».
В польских рукописях эти места называли «диким полем». Археологи же подтвердили — еще в эпоху позднего бронзового века были на высоком правом берегу Дона города. И волей императорской династии Романовых на этом месте начал строиться город пяти морей — Ростов.
Если зайти в Покровский сквер с северной стороны церкви и подойти к столу с планом крепости Святителя Димитрия Ростовского, то на нем увидим исторический центр города.
С этим районом связано много имен великих людей России: Петр I, Алексей Сенявин, Федор Ушаков, Александр Суворов, Михаил Ломоносов, Георгий Седов, Иван Павлов, Александр Попов, Александр Пушкин, Григорий Данилевский, Максим Горький, Михаил Гнесин, Леонид Эберги — можно назвать не одну тысячу имен.
ОТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО КУЛЬТУРЫ.
Расцвету промышленности способствовали многие предприниматели. Не даром Ростов зовется купеческим городом. На слуху у каждого ростовчанина Парамоновы, Пастуховы, Кушнаревы, Асмоловы…
Первые учебные заведения — школы, коммерческое училище и ныне ведущие вузы страны — Южный Федеральный, медицинский, экономический университеты — все это появилось в Кировском районе.
Первая народная библиотека появилась на Мало-Садовой (нынче Суворова), а сегодня любителей литературы собирает Донская публичная на улице Пушкинской. Там, где ростовчане отдыхали в кафешантан «Марс», сейчас — областная филармония. А величественный рояль Музыкального театра, крышу которого видно с левого берега Дона, давно стал визиткой города. Он находится как раз напротив Покровской церкви.
А чуть западнее — скульптура девушки, которая набирает воду из колонки: это памятник первому ростовскому водопроводу, который впервые появился в Кировском районе, как и многое другое в донской столице.
Бережно сохранили историческую память о ключевых вехах в развитии района краеведы, тоже жители Кировского района. Это Александр Ильин, Михаил Краснянский, Владимир Сидоров и Владислав Смирнов.
ПРОЦВЕТАНИЕ ГОРОДА — ЗАСЛУГА ЛЮДЕЙ.
Район по праву называют финансовым и торговым ядром столицы Южного Федерального округа. Одновременно он является и важнейшим культурно-спортивным центром: стоит только посмотреть на стадион «Ростов-Арена» и «Гребной канал — Дон» — самые яркие тому подтверждения.
Именно в Кировском районе находится центр деловой и культурной жизни города. Фото: пресс-служба администрации Кировского района.
Сегодня на территории Кировского района живут около 58 тысяч человек. Цифра меняется регулярно: прибавление в семьях, новостройки заселяют приезжие, кто-то меняет место работы, кто-то приезжает учиться.
А предприятий, учреждений — хозяйствующих субъектов — почти 9 тысяч. Районный совет руководителей объединяет в своем составе представителей различных сфер деятельности — от крупнейших промышленных товаропроизводителей, строительных организаций до предприятий сферы услуг и торговых фирм. Совет играет важнейшую роль в успешном решении различных социальных и экономических задач не только местного, но и федерального, областного уровней.
Но, конечно, главная роль в развитии малой родины принадлежит самим жителям района. От предков-ростовцев (так их называли еще вначале прошлого века, — прим. ред.) до нынешних времен: об одних напоминают мемориальные доски, названия школ, учреждений, парков, стадионов. Имена других звонко называют среди лауреатов различных олимпиад, конкурсов, соревнований…
ДОСЛОВНО.
«С этих земель начинался город. Здесь его сердце».
— Дорогие земляки! 88-летие Кировского района отмечают не только его жители. С этих земель начинался город. Здесь его сердце. И дата эта праздничная для всех ростовчан, — поздравила земляков глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. — Мы любим на веки нашу малую Родину, нам так много предстоит еще вместе сделать. Здоровья, благополучия семьям, любви детей и уважения окружающих людей! Отметим праздник ударными делами!